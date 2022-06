Aranxiu nasce con l’obiettivo di offrire, a chi decide di costruire, ristrutturare oppure effettuare un investimento immobiliare in Sardegna, un servizio di altissima qualità professionale; frutto delle esperienze lavorative internazionali, principalmente a Berlino e Milano.

Lo studio si occupa di progettazione architettonica esecutiva e della direzione dei lavori nel settore residenziale, delle strutture sanitarie, della ristorazione, dei luoghi di culto e degli allestimenti fieristici.

L'approccio alla progettazione consiste nello studio dell’intorno, dal punto di vista paesaggistico, delle forme architettoniche presenti, dell’utilizzo predominante di alcune modalità costruttive, dei materiali, dei colori, delle essenze vegetali.

L’utilizzo di forme e materiali tradizionali vengono interpretati, combinati e rielaborati secondo un linguaggio contemporaneo.

Particolare attenzione si presta al lighting design, all'interior e al landscape design.

Tutti questi concetti vengo combinati ed elaborati in modo di offrire al cliente una costruzione che interpreta il luogo, lo stile di vita e gli aspetti economici della committenza. In sintesi un opera concepita e progettata su misura, diversa per ogni luogo e persona o nucleo familiare.