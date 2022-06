THOMS! E’ un suono onomatopeico qualcosa che rimbalza da una superfice all’altra,in un costante moto dinamico una morbida elasticità che gli permette di spostarsi in tanti luoghi diversi,mantenendo sempre però una cadenza,una andatura che contraddistingue il suo stile. Un segno che segue una traiettoria sempre ben distinguibile ma al tempo stesso versatile che si adatta ai molteplici contesti nei quali si ritrova a passare, in una ricerca costante di quell’ equilibrio tra stato d’animo e concetto espressivo. E' prima writer, pittore e scultore, poi graphic designer, scenografo, decoratore, storyboarder, fumettista, regista e illustratore.Poeta delle immagini, fan dei colori, amante della libera professione e del libero pensiero.Partecipa a eventi e manifestazioni in Italia e all'estero pubblica su diverse riviste di writing, si esprime attraverso l'ironia e il sarcasmo. Attualmente il suo sguardo è rivolto all'insù, la sua testa è tra le nuvole e si prepara a mani spiegate, all'ennesimo volo pindarico.