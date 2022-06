RNDR Studio è lo studio creativo, che trova massima espressione nel rendering fotorealistico, situato a Trieste, diventato punto di riferimento per il supporto grafico e tecnico di numerosi professionisti nel settore della progettazione architettonica, del design e dell’arte. L’unione multidisciplinare degli studi e delle esperienze lavorative nel campo dell’architettura, grafica, fotografia, arredamento ed arte produce un miscuglio completo e flessibile, in grado di soddisfare con agilità i desideri del cliente. Nata come StartUp nel 2011, RNDR è oggi una struttura affidabile e riconosciuta a livello locale per la qualità, la flessibilità e professionalità manifestata durante il lavoro in numerose collaborazioni svolte in questi primi anni con piccole e grandi aziende e professionisti sia a livello nazionale che internazionale.