Product designer e artista visiva, utilizza il linguaggio progettuale per esplorare le potenzialità dei punti di contatto tra product design, artigianato e arte, realizzando progetti che, oltre alla funzionalità, tentano di soddisfare i bisogni emotivi nascosti dalla banalità del quotidiano; e mirino alla sostenibilità ambientale, culturale e sociale.

Laureata in Product Design presso la Facoltà di Architettura di Firenze (2006) e in Progettazione e Produzione delle Arti Visive allo IUAV di Venezia (2008), si specializza in Design per lo sviluppo locale e sostenibile (Facoltà di Disegno industriale di Firenze – ESAV di Marrakech).

Ancora studentessa nel 2004 è tra i vincitori del concorso Internazionale di design sostenibile Green Home e viene selezionata da Casa Toscana per esporre al Salone del Mobile di Milano e di Firenze. Nel 2005 realizza la prima tesi italiana sperimentale sul Design e la Cooperazione Internazionale, che la portano a lavorare come designer a San Paolo (Brasile) nell’ambito del progetto Design Possivel; i prodotti realizzati vengono esposti al Fuorisalone di Milano per 2 anni consecutivi (2006-2007) e alla OCA di San Paolo (Brasile). Nel 2006 vince il concorso Il design italiano cresce indetto da Emmelunga con il progetto Cometrò, prodotto dall’azienda in edizione limitata. Nel 2007 a Venezia fonda il collettivo Publink (con Roberta Bruzzechesse e Maria Zanchi), con il quale approfondisce la ricerca nell’ambito del public design e realizza il progetto Rifiuto Con Affetto, vincitore del premio Fondazione Bevilacqua la Masa (2007 -Venezia), ed esposto, tra le tante manifestazioni, al Fuorisalone di Milano, alla Mostra internazionale dell’Artigianato di Firenze e a Manifesta 7; ad oggi fa parte del primo museo di arte utile mai realizzato, Museum of Arte Utìl curato dall’artista cubana Tania Bruguera presso il Van Abbemuseum di Eindhoven.

Nel 2009 viene selezionata tra i migliori artisti visivi umbri all’interno di Germinazioni (Perugia) e viene selezionata tra i designer emergenti europei in D.A.S./ Design Afetr School.

Nel 2008 progetta e realizza la linea di ceramiche di(af)fetti, con la quale, tra gli altri eventi, espone al Design Boom Mart – Stockholm Forniture Fair, al Fuorisalone di Milano e alla Florence Design week; vince il secondo posto del premio Aldò Ajò (2012) e viene seleziona tra i migliori designer i nel concorso internazionale The Awakener (2014).

Per 2 anni consecutivi i suoi progetti vengono selezionati per il DAB- Design for Artshop e Bookshop, ed esposti al Macef (Milano), al Maxxi (Roma) e alla Galleria Xenia di Budapest.

Nel 2012 i suoi cuscini inPasta vengono selezionati dalla Mobili Lago per la mostra A.L.D.O a Torino e nel 2014 vengono messi in produzione da Formabilio.

Dal 2008 collabora come designer con l’azienda Anteprima Brands, con la quale ha realizzato tra gli altri progetti la linea in tessuto Colorati Con la Frutta di Amore Bio presentata alla Kind + Jungend di Colonia.

Dal 2009 si occupa di didattica, promuovendo una metodologia progettuale consapevole delle responsabilità culturali, etiche e sociali del designer contemporanei; oltre a tenere seminari, workshop e corsi di formazione, è docente di product design al NID - Nuovo Istituto di Designer di Perugia.