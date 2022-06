VMultimedia è un’idea innovativa, uno Staff specializzato, dedito a creare ed offrire, in modo professionale, i migliori servizi di nuova generazione ad un pubblico che punta ad un prodotto di massima qualità, cercando di unire in un solo progetto quelle che sono ad oggi le esigenze di privati e non. Si basa su un lavoro a 360 gradi, ponendosi come obiettivo principale la soddisfazione del cliente coinvolgendolo nel processo di creazione e realizzazione.

Viene offerto un insieme di servizi dettagliati e minuziosi nei campi di: Audio Recording, Videomaking, Fotografia, Grafica e Design, Visual Effects, Produzione 3D e Post Produzione.