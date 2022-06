Francesca Bonfrate e Alessandra Bove, si sono conosciute nel 2001 e hanno iniziato il percorso di studi insieme, prima presso La Sapienza di Roma, poi presso il Politecnico di Milano una e presso l’Università degli studi di Napoli l’altra.

Nel 2004 hanno partecipato al workshop “Aircraft”, organizzato dal Vitra design museum, con i fratelli Camapna, presso Boisbuchet; nello stesso anno, hanno vinto il primo premio del concorso Eco innovazione di prodotto con il progetto Tirì.

Nel 2006 hanno partecipato al Salone Satellite e nel 2007 al Salone Satellite “Avverati”.

Da allora hanno partecipato a varie mostre tra le quali: Roma D+, Ecofatto, Beyond Boxes, Triennale Museum Prime cup, Dismettiamola, Daily review.

In occasione della Milano design week 2010 hanno esposto i loro prodotti all’interno delle vetrine e dello showroom di Elena Mirò in via dante a Milano.

Hanno collaborato con: Comieco, Mondadori editore, Ceramiche Nicola Fasano, Fooddesign studio, Labart di Palazzo Reale, Kobayashi project, Martini’s design.