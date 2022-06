Lo studio si occupa di progettazione urbanistica ed architettonica per soggetti pubblici e privati. Svolge inoltre attività di ricerca in campo ambientale, in particolare nel settore della gestione territoriale e della valutazione ambientale strategica (VAS). Il titolare dello studio ha insegnato Pianificazione e assetto del territorio presso l'ateneo dell'Università di Parma nel corso di laurea in Scienze Ambientali sino al 2008.