Trompe l'oeil e Decorazioni pe la tua casa o il tuo negozio - ALLARGA IL TUO ORIZZONTE E DONA LUMINOSITA' AL TUO AMBIENTE!!!! www.chiaraillusione.it

“Vi propongo un piccolo viaggio nella magia del Trompe l’oeil, alla scoperta del sottile confine tra realtà e fantasia, inseguendo i vostri sogni”

Trompe l’oeil è un termine francese che vuol dire “inganna l’occhio” e si riferisce ad una tecnica pittorica realizzata principalmente su parete, con lo scopo di ampliare gli spazi e reinventare gli ambienti.

Questa tecnica decorativa permette di trasformare in maniera fantasiosa e creativa ogni angolo della casa.

Un’anonima parete bianca diverrà in breve tempo una splendida finestra oppure un gioco festoso per i bimbi creando nelle loro camerette nuovi spazi per la fantasia…

Anche nel giardino, sul terrazzo e negli ambienti esterni, con l’aggiunta di nuovi angoli verdi, viottoli e fontane la magia del Trompe l’oeil è sempre efficace.

Il Trompe l’oeil si adatta a porte, armadi, soffitti, tavoli o semplici pannelli per una più facile gestibilità del dipinto.

Mi piace pensare che un Trompe l’oeil nasca da una collaborazione tra la mia fantasia e i vostri sogni, idee ed esigenze.

Partendo dal sopralluogo e dal bozzetto, fino alla realizzazione in loco completa del dipinto, sarò disponibile a qualunque sfida pittorica vogliate sottopormi