GaS Studio è una società fondata nel 1997 con sedi a Milano, Roma e Berkeley. Si occupa di progettazione integrata e di interior design per clienti nazionali e internazionali. Diretta in Italia da André Straja, Giacomo Sicuro e Lenka Lodo, offre una serie completa di servizi alle imprese: masterplanning (progettazione urbanistica), progettazione architettonica, architettura degli esterni, architettura di interni, project management, riqualificazioni edilizie, risanamento e restauro, space planning, programmazione e analisi, pianificazione e riqualificazione urbana del paesaggio. L’approccio rigoroso nei confronti dell’architettura di Gas Studio affonda nelle origini dei partner e nella loro esperienza cosmopolita che li hanno portati a sviluppare interessi particolari per opere dedicate a un grande pubblico e concepite come punti nodali del tessuto urbano. In questi anni lo studio ha firmato progetti per grandi nomi come Microsoft, Autodesk, Fendi, Cofely, Sole24Ore, British American Tobacco, American Express Bank, J. Walter Thompson, Bull Italia, The Carlyle Group, Generali Properties, CB Richard Ellis Investors, General Electric Capital Real Estate, Stam Europe, Aedes, Tiffany&Co, AELIA, Burberry, Nespresso, Nexity, Tbwa, G&W Invest (Hilton), Fondazione Housing Sociale