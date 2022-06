Ino Piazza rivolge il suo interesse verso tutti i temi della disciplina architettonica: dall'interior al wellness, dal design ai progetti di grandi strutture. Nella sua ricerca, la profonda osservazione delle forme naturali è considerata fonte primaria d'ispirazione.

L'architetto, fermo sostenitore del buon "lavoro di squadra", si avvale della collaborazione di un'équipe multi-disciplinare, composta da professionisti dalle competenze specifiche, che garantisce la realizzazione di architetture esclusive.

Tra le ristrutturazioni di residenze dall'elevato valore creativo, si distingue villa Aquilani realizzata a Viterbo. In quest'abitazione, ormai ben nota, l'architetto Piazza è riuscito a stravolgere l'impatto formale rendendola confortevole ed estremamente scenografica. In ambito commerciale sono stati raggiunti notevoli risultati grazie alla progettazione di spazi caratterizzati da soluzioni innovative, in grado di rappresentare ed esaltare i concetti del brand attraverso una mirata personalizzazione delle ambientazioni, delle installazioni e degli oggetti di design. Lo showroom Nortstar, realizzato a Milano nel 2010 per Geox, annovera in tal senso numerose pubblicazioni e apprezzamenti della critica del settore.

Recentemente lo Studio si è aperto verso il mercato internazionale ottenendo sin da subito grandi risultati e importanti riconoscimenti.

Nel 2010 si classifica al quarto posto al concorso internazionale indetto dall'Ente porto di Palermo per la riqualificazione delle gru scaricatori di porto. Nel 2011 vince il concorso internazionale per la realizzazione della sede della AMG energia di Palermo. Nel 2012 il progetto per la Tunisia di una Torre adibita a centro direzionale incarna pienamente il know-how del gruppo.