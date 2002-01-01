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Matteini Associates
Architetti a Pistoia
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    Calzaturificio Gucci

    MATTEINI + ASSOCIATES, CONTEMPORARY ARCHITECTURE AND LANDSCAPE

    MATTEINI + ASSOCIATES È UNO STUDIO DI ARCHITETTURA, FONDATO NEL 2013 DA MARCO MATTEINI. LA STRUTTURA, REALTÀ DI PUNTA DEL PANORAMA ITALIANO, SI AVVALE DI UN TEAM DI PROFESSIONISTI, ARCHITETTI E INGEGNERI, CON BACKGROUND E CAPACITÀ SPECIFICHE, E DI UN NETWORK DI CONSULENTI QUALIFICATI IN GRADO DI GARANTIRE MASSIMI LIVELLI QUALITATIVI NEI DIVERSI CONTESTI DI INTERVENTO. PROGETTO URBANO, PROGETTO ARCHITETTONICO, RESTAURO ED INTERIOR DESIGN SONO I SETTORI IN CUI LO STUDIO OPERA CONIUGANDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE CON LE ATTUALI E SENSIBILI TEMATICHE DELL’INSERIMENTO URBANO E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE, EFFICIENZA E QUALITÀ, ETICA E SOSTENIBILITÀ SONO I VALORI ALLA BASE DELLA COSTANTE RICERCA DI MATTEINI + ASSOCIATES. MATTEINI + ASSOCIATES È DOTATO DI QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION: UNI EN ISO 9001:2008 N°46499 – 2009 – AQ – ITA – SINCERT.

    Bacini di utenza
    Italia & Estero
    Riconoscimenti
    Esposizione progetto Stabilimento e uffici Gucci Group, Pistoia 13. Mostra Internazionale di Architettura Venezia 2012, Padiglione Italia, LE QUATTRO STAGIONI- Architettura del made in Italy da Adriano Olivetti alla Green Economy. // Triennale di Milano 2005 – ARCHITETTI ITALIANI UNDER 50// Almanacco di Casabella, GIOVANI ARCHITETTI ITALIANI 2002-2003
    Indirizzo
    Via Porta San Marco, 2
    51100 Pistoia
    Italia
    +39-0573975046 www.matteiniassociates.com/it/index.php
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