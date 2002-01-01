MATTEINI + ASSOCIATES, CONTEMPORARY ARCHITECTURE AND LANDSCAPE
MATTEINI + ASSOCIATES È UNO STUDIO DI ARCHITETTURA, FONDATO NEL 2013 DA MARCO MATTEINI. LA STRUTTURA, REALTÀ DI PUNTA DEL PANORAMA ITALIANO, SI AVVALE DI UN TEAM DI PROFESSIONISTI, ARCHITETTI E INGEGNERI, CON BACKGROUND E CAPACITÀ SPECIFICHE, E DI UN NETWORK DI CONSULENTI QUALIFICATI IN GRADO DI GARANTIRE MASSIMI LIVELLI QUALITATIVI NEI DIVERSI CONTESTI DI INTERVENTO. PROGETTO URBANO, PROGETTO ARCHITETTONICO, RESTAURO ED INTERIOR DESIGN SONO I SETTORI IN CUI LO STUDIO OPERA CONIUGANDO LE ESIGENZE DEL CLIENTE CON LE ATTUALI E SENSIBILI TEMATICHE DELL’INSERIMENTO URBANO E DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE, EFFICIENZA E QUALITÀ, ETICA E SOSTENIBILITÀ SONO I VALORI ALLA BASE DELLA COSTANTE RICERCA DI MATTEINI + ASSOCIATES. MATTEINI + ASSOCIATES È DOTATO DI QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION: UNI EN ISO 9001:2008 N°46499 – 2009 – AQ – ITA – SINCERT.
- Bacini di utenza
- Italia & Estero
- Riconoscimenti
- Esposizione progetto
Stabilimento e uffici Gucci Group, Pistoia13. Mostra Internazionale di Architettura Venezia 2012, Padiglione Italia, LE QUATTRO STAGIONI- Architettura del made in Italy da Adriano Olivetti alla Green Economy. // Triennale di Milano 2005 – ARCHITETTI ITALIANI UNDER 50// Almanacco di Casabella, GIOVANI ARCHITETTI ITALIANI 2002-2003
- Indirizzo
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Via Porta San Marco, 2
51100 Pistoia
Italia
+39-0573975046 www.matteiniassociates.com/it/index.php