L'architetto e designer Rocco J. Mazziotta (Jimmy Mazziotta) nasce in Lucania (sud Italia) nel 1955. Tra il 1975 ed il 1986 si forma professionalmente a Milano e successivamente viaggia in Austria e Germania dove collabora con alcuni studi di livello internazionale. Nel 1989 è tra i fondatori dell'atelier “Controstudio – architettura e design” con sede a Bari (sud Italia), dove opera in tutto il sud Italia oltre che in Croazia, Montenegro, Albania e negli ultimi anni anche in Inghilterra e Spagna. Attualmente è unico leader dell'atelier “Controstudio Mazziotta”; si avvale di un team di collaboratori (architetti e ingegneri) di provata esperienza professionale, con i quali, da oltre un decennio ha realizzato buona parte delle proprie opere. Alcuni di essi hanno maturato una significativa esperienza nel campo dell'architettura islamica, direttamente in Egitto, Turchia, Uzbekistan e Kosovo.

L'architetto, con il suo team, si occupa da sempre di architettura e design prestando particolare attenzione alla qualità del manufatto architettonico, utilizzando con sapienza, grazie alla comprovata esperienza di venticinque anni di attività, materiali di pregio sia del luogo che di diversa importazione, organizzando il tutto, in funzione delle scelte progettuali. I suoi progetti sono caratterizzati dall'equilibrato impiego dell'alta tecnologia con i sistemi costruttivi tradizionali.

L'atelier cura la progettazione integrale dell'edificio architettonico, partendo dalla richiesta del cliente, attraverso tutta la costruzione, sino alla cura degli interni. E' inoltre, in grado, nella complessità del progetto architettonico, di fornire anche l'intera progettazione tecnologica. Va inoltre detto, che due architetti del team, curano in modo specifico direttamente i contatti all'estero, sia in assenza che a seguito del leader, assicurando, qualora richiesta, la presenza necessaria sia nei breathing che nei cantieri.