Mi chiamo Gianluca Bugeia e sono un Architetto specializzato in Design di Interni dal 2005.





In quasi 20 anni di carriera mi sono occupato di molti progetti di ristrutturazione, mettendo a punto un metodo di lavoro che mi consente di:

valutare con cura le richieste di ogni cliente

analizzare eventuali criticità e punti di forza

condividere proposte di progetto perfettamente centrate con le più alte aspettative





Da dieci anni sono padre di una bimba magnifica e questo, oltre ad influire molto sui miei valori, ha ulteriormente elevato il mio interesse verso l’importanza di vivere in una casa che rispecchi l’anima di chi la abita e che sia caratterizzata da qualità e bellezza.

Condividendo il mio codice stilistico, ti aiuterò a mantenerti a debita distanza dalle scelte di massa, quelle scelte così scontate da uniformare ogni casa senza stupire.

Quelle case che a Milano simpaticamente chiamano “nè Mì nè Tì”.

Ti terrò alla larga da quelle scelte che non ti daranno soddisfazione al termine dei lavori e che ti impediranno di ottenere quel risultato esclusivo che tanto desideri.

Ti guiderò, permettendoti di orientarti e fare scelte coerenti dentro un oceano di materiali, dettagli e soluzioni tecniche che – se selezionate correttamente – faranno la differenza e ti permetteranno valorizzare la tua casa evitandoti inutili perdite di tempo e stress.

Percepisco ogni incarico di progettazione, ristrutturazione o direzione dei lavori che mi viene affidata come una responsabilità enorme.





Do molta importanza alla fiducia di affidarmi un bene così importante come la tua casa, e questo mi spinge a prendermene cura come se fosse la mia.





Negli anni ho avuto la fortuna di stringere collaborazioni che mi permettono di soddisfare con sempre più sicurezza i desideri dei miei clienti:

professionisti scrupolosi

artigiani ed imprese affidabili con una grande passione per il proprio lavoro

fornitori di fiducia

Sono pronto ad ascoltarti ed a condividere la mia esperienza per realizzare la casa dei tuoi sogni.

Affidami il tuo progetto!

Fai si che non passi un solo istante in cui, varcando la porta di casa, tu non rimanga estasiata da tanta bellezza.