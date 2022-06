Lavora in provincia di Bari dove dal 2003 al 2013 in collaborazione con l'architetto F. Mancini si occupa di Architettura e Design, impegnandosi in particolar modo nella progettazione di Concept Store-settore moda, food, home.

Partecipa a diversi concorsi nazionali ed internazionali e nel 2005 vince il primo premio al Concorso Terre di Pietra-Land of Stone - “1° Concorso Internazionale di Design per il marmo di Custonaci (TP)”, con il progetto “Il museo all’aperto”.

Nel 2012 si impegna con l’associazione GAB|Giovani architetti della provincia di Bari, nell’organizzazione del “Pugliarch 2012_slow architecture”- primo Festival dell’Architettura in Puglia (premiato con il "Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica Italiana"), incentrato sul tema della qualità e della sostenibilità in Architettura. Per il Festival è responsabile-coordinatrice della sezione Design, all’interno della quale cura mostre, installazioni e convegni incentrati sul dibattito architettura-design.

Nel 2013 cura insieme all'architetto Francesco Mancini il ciclo di eventi “EMPATIA” ambientati nel borgo antico della città di Bari, caratterizzati da una mostra di Design (Produzione D’autore_mostra collettiva di architetti e designers di diversa estrazione geografica e culturale) e una di arte contemporanea (Contrappunto_mostra personale dell’artista Clara Brasca).

Nel 2014 partecipa a Bari alla seconda edizione della mostra di design "PRODUZIONE D'AUTORE".

Attualmente, raccogliendo le pulsioni creative della sua formazione artistica, persegue una nuova ricerca formale sull’espressione del linguaggio architettonico, attraverso l’incontro tra arte, architettura e design.

Barbara De Liso was born in the suburbs of Bari on the 12th Sep 1973. She still lives and works there. She soon took up artistic studies and graduated in Architecture at Bari Politecnico. Later, she started an important collaboration with architect Francesco Mancini’s studio. Barbara developed a pronounced attitude towards Interior Design and has going specializing in Showroom and Concept Sore Design.

She took part to several national and international architectural contests. In 2005 she won the first price in the “ First International Marble Design Contest in Custonaci (Trapani)”.

As a member of GAB Giovani Architetti della Provincia di Bari (Bari Young Architects) Barbara committed in organizing “Pugliarch 2012 – First Apulia Architectural Festival”. She has been working as the coordinator of the festival Design section, taking care of events and debates on architecture – design related topics. Among the events, she has also been a member of the jury for the contest “Call for project”.

At the moment, she is involved in a new formal research on architectural language: she is trying to merge art, architecture and art.