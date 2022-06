HOFLAB (Paolo Belardi, Simone Bori, Matteo Scoccia, Carl Volckerts), articolazione sperimentale di HOF, è un laboratorio in cui convergono le ricerche teoriche, gli studi ideativi e le esperienze professionali dei suoi componenti. HOFLAB si occupa di progettazione architettonica senza limiti di scala spaziando dall’ideazione alla costruzione con propensione per l’innovazione tipologica.

Le opere e i progetti di HOFLAB, che hanno ottenuto menzioni e riconoscimenti in occasione di premi di architettura nazionali e internazionali, sono stati pubblicati in riviste specializzate (tra cui AND, Area, Casabella, d’A, Interni, L’industria delle costruzioni, Materia, Ottagono, Parametro, il Progetto) oltre che in siti internet di settore (tra cui Archdaily, Archiportale, Architizer, BauNetz, Designboom, the Plan) e sono stati esposti in mostre internazionali (tra cui ad Aqaba, Barcellona, Bilbao, Bogotà, Novi Sad, Shanghai, Toronto, Zurigo).