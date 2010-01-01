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Fabio Gianoli
Designer a Sondrio
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    • D-Glem, Fabio Gianoli Fabio Gianoli Negozi & Locali commerciali
    D-Glem, Fabio Gianoli Fabio Gianoli Negozi & Locali commerciali
    D-Glem, Fabio Gianoli Fabio Gianoli Negozi & Locali commerciali
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    D-Glem
    "dalla Vite alla Vita", Fabio Gianoli Fabio Gianoli
    "dalla Vite alla Vita", Fabio Gianoli Fabio Gianoli
    "dalla Vite alla Vita", Fabio Gianoli Fabio Gianoli
    +18
    "dalla Vite alla Vita"
    PENTHOUSE, Fabio Gianoli Fabio Gianoli Case moderne
    PENTHOUSE, Fabio Gianoli Fabio Gianoli Case moderne
    PENTHOUSE, Fabio Gianoli Fabio Gianoli Case moderne
    +22
    PENTHOUSE
    Casa Semogo, Fabio Gianoli Fabio Gianoli CasaAccessori per Animali
    Casa Semogo, Fabio Gianoli Fabio Gianoli CasaAccessori per Animali
    Casa Semogo, Fabio Gianoli Fabio Gianoli CasaAccessori per Animali
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    Casa Semogo
    Cucina privata, Fabio Gianoli Fabio Gianoli CucinaPiani di lavoro
    Cucina privata, Fabio Gianoli Fabio Gianoli CucinaPiani di lavoro
    Cucina privata, Fabio Gianoli Fabio Gianoli CucinaPiani di lavoro
    +2
    Cucina privata
    Sala conferenze CM, Fabio Gianoli Fabio Gianoli Sala multimediale in stile rustico
    Sala conferenze CM, Fabio Gianoli Fabio Gianoli Sala multimediale in stile rustico
    Sala conferenze CM, Fabio Gianoli Fabio Gianoli Sala multimediale in stile rustico
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    Sala conferenze CM

    NATO NEL 1981, DIPLOMATO IN ARCHITETTURA DI INTERNI CON MASTER

    IN INDUSTRIAL DESIGN, OGGI LAVORA DA LIBERO PROFESSIONISTA COME INTERIOR DESIGNER.

    PROTAGONISTA DI VARI CONCORSI DI DESIGN, È TRA I “SELEZIONATI” CON IL PROGETTO “SGABELLO PER MUSICISTA” AL PREMIO DECÒ INDETTO DA CESTEC-REGIONE LOMBARDIA NEL 2009;

    NEL 2010 PARTECIPA AL DESIGN CONTEST “La Porta di Milano” DI SEA Spa CON IL PROGETTO “SPIRALE” E AL CONCORSO “Message is the bottle” DI PUBLIACQUA CON “H2Ouse”.

    NEL 2011 REALIZZA IL PROGETTO “DALLA VITE ALLA VITA”, OVVERO DELLE CULLE RICAVATE DA VECCHIE BARRIQUE, IN COLLABORAZIONE CON MAURIZIO RIVA, RIVA1920 E LA CASA VINICOLA SERTOLI SALIS.

    www.riva1920.it/it/news/news/dalla-vite-alla-vita/

    OGGI COLLABORA COME INTERIOR DESIGNER PRESSO BM ITALIA ARREDAMENTI PER LA PROGETTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

    E STUDIA E REALIZZARE OGGETTI LEGATI AL METALLO E AL RICICLO CON L'AMICO MAURO BETTINI DELL’AZIENDA STILFER.

    http://fabiogianoli.eu/

    Bacini di utenza
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    • mosca
    Riconoscimenti
    Contest “Progetto Decò” 2009 di Cestec – Regione Lombardia “Stool for musician” design and prototyping with Feoltec En
    Indirizzo
    via bosatta 4
    23100 Sondrio
    Italia
    +39-3487627047 fabiogianoli.eu
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