NATO NEL 1981, DIPLOMATO IN ARCHITETTURA DI INTERNI CON MASTER
IN INDUSTRIAL DESIGN, OGGI LAVORA DA LIBERO PROFESSIONISTA COME INTERIOR DESIGNER.
PROTAGONISTA DI VARI CONCORSI DI DESIGN, È TRA I “SELEZIONATI” CON IL PROGETTO “SGABELLO PER MUSICISTA” AL PREMIO DECÒ INDETTO DA CESTEC-REGIONE LOMBARDIA NEL 2009;
NEL 2010 PARTECIPA AL DESIGN CONTEST “La Porta di Milano” DI SEA Spa CON IL PROGETTO “SPIRALE” E AL CONCORSO “Message is the bottle” DI PUBLIACQUA CON “H2Ouse”.
NEL 2011 REALIZZA IL PROGETTO “DALLA VITE ALLA VITA”, OVVERO DELLE CULLE RICAVATE DA VECCHIE BARRIQUE, IN COLLABORAZIONE CON MAURIZIO RIVA, RIVA1920 E LA CASA VINICOLA SERTOLI SALIS.
www.riva1920.it/it/news/news/dalla-vite-alla-vita/
OGGI COLLABORA COME INTERIOR DESIGNER PRESSO BM ITALIA ARREDAMENTI PER LA PROGETTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI
E STUDIA E REALIZZARE OGGETTI LEGATI AL METALLO E AL RICICLO CON L'AMICO MAURO BETTINI DELL’AZIENDA STILFER.
http://fabiogianoli.eu/
- Bacini di utenza
- Sondrio
- Bergamo e Provincia
- Milano (MI)
- mosca
- Riconoscimenti
- Contest “Progetto Decò” 2009 di Cestec – Regione Lombardia “Stool for musician” design and prototyping with Feoltec En
- Indirizzo
-
via bosatta 4
23100 Sondrio
Italia
+39-3487627047 fabiogianoli.eu