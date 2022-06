Nello studio Pamela Tranquilli Interior Designer risiede la creatività, la passione, lo studio ed il continuo aggiornamento. Creo interni personalizzati e confortevoli, dove lo stile del cliente, prende vita grazie ad una corretta interpretazione. E' importante per me approfondire le priorità della committenza, conoscerne i gusti e le esigenze.

Il mio obiettivo è quello di sviluppare il TUO stile, dove sarà sempre inconfondibile la MIA mano.

Particolare attenzione viene data al concept. Nelle forme e nei dettagli, i materiali, gli arredi ed i complementi prendono forma per dare vita a nuovi spazi dove tutto è in armonia e racchiuso nel giusto colore.

Il progetto è un libro guida ideato con planimetrie dettagliate e rendering tridimensionale, utile a rendere chiaro il risultato finale, "in costante evoluzione e sempre più dettagliato grazie a programmi cad di alto livello". Offro un servizio attento e personalizzato, con la fitta rete di collaboratori di cui mi avvalgo, i servizi spaziano dalla progettazione architettonica all'arredo e decoro di un restyling. Ogni singola parte è curata: urbanistica, tecnica, burocratica, immobiliare, edilizia, artistica, artigiana, illuminotecnica.

Ogni volta che prendo in mano la matita per iniziare a schizzare l'idea, ogni volta che la notte mi sveglio maturando un'intuizione per il progetto, ogni volta per me è gioia pura; E' puro amore per la professione che svolgo!