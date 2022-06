Miquadra è uno studio che offre ai propri

clienti progettazione e consulenza nel mondo del design, mettendo a disposizione la professionalità e la pluralità di competenze dei componenti del team di lavoro che spaziano dal product desgin, all’interior design e al web/graphic design. L’esperienza acquisita in diversi anni di collaborazione con aziende a livello internazionale ci permette di muoverci in modo mirato per raggiungere in breve tempo le richieste del cliente. Il nostro scopo è dare un forte valore sia all’aspetto formale che a quello commerciale che assicura il successo del prodotto.

L’obiettivo finale di Miquadra è quello di plasmare il prodotto mediante un diretto scambio relazionale con il cliente. Per raggiungere un risultato ottimale accompagnerà ogni momento dello sviluppo del prodotto, seguendolo fin dalla fase embrionale.