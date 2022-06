SANTACROCEARCHITETTI è stato fondato nel 2004 da Santacroce Raffaele e si avvale di un team di architetti e ingegneri provenienti da varie realtà professionali.

Lo studio ha sviluppato un ampio portfolio lavori, maturando una solida esperienza nella progettazione architettonica, nel restauro e nella riqualificazione architettonica ed urbana. Lo studio è specializzato in progettazione sostenibile, sviluppando in tutti i progetti principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale. Lo studio gestisce tutte le fasi di un progetto, dallo studio di fattibilità alla realizzazione fino alla gestione manageriale del processo. Tutti i nostri progetti sono gestiti da un Team di professionisti che vanta un mix di esperienze locali ed internazionali, creato sulla base delle specifiche esigenze del cliente, garantendo la qualità del risultato finale. In tutti i progetti dello studio grande attenzione è riposta nel Dettaglio che ne rappresenta l’elemento distintivo. Nella molteplicità dei lavori fino ad oggi sviluppati, ha sempre mantenuto l’attenzione nel relazionarsi con il Contesto in cui opera, nell’instaurare un dialogo critico con i luoghi della città. E’ chiaro che i luoghi, l’architettura e la costruzione della città del passato non possono essere considerati né come modello da ripetere né come uno schema da rifiutare, ma soltanto come un momento dell’esperienza da valutare in tutta la complessità dell’evoluzione fenomenologica. L’analisi profonda del luogo e delle sue relazioni precede ogni attività progettuale: colori, materiali e tradizioni dell’architettura della città divengono spunto per una interpretazione stilistica moderna ed esclusiva. In linea di principio, le nostre architetture non si oppongono né si possono prescindere dalle preesistenze ambientali, perché le consideriamo un tutto con quanto realizziamo. SantacroceArchitetti è operante da più di dieci anni nella ricerca di soluzioni per la città che cambia, cercando di favorire e assicurare l’esecuzione delle scelte che ricadono sul territorio. Progetta nuovi modi di vivere la città e con gli strumenti della creatività migliora la qualità della vita in armonia con l’ambiente. Lo studio accompagna la committenza nello sviluppo di progetti di governo e gestione urbana e territoriale. Fornisce soluzioni efficaci per affrontare, condividere e comunicare le trasformazione della città. Attraverso percorsi semplici ma ad alto contenuto innovativo, lo staff interdisciplinare di SantacroceArchitetti affronta ogni singola esigenza da diverse prospettive, in modo da proporre le soluzioni più efficaci ed economiche. Ecologia, eccellenza, Economia, ovvero progettare innovando senza fare danni all’ambiente e guardare con serenità al futuro.