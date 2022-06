Designer, libera professione in qualità di Interior design specializzato nella progettazione e realizzazione di interni residenziali e commerciali, Industrial creative design, Exhibition design , Yacht design in continua evoluzione con autentica passione per la creazione di ambienti interni, esterni, arredi e complementi, Lighting design , art.per la casa e per la persona.

Lo studio MASI INTERIOR DESIGN dal 2007