Rp Studio nasce dalla collaborazione continuata tra i suoi fondatori con l'intento di fornire e mettere a disposizione dei propri clienti e delle amministrazioni una conoscenza dell'architettura e di buona parte dei suoi campi di applicazione, specifica e specialistica.

Mette in campo tutte le esperienze maturate dai propri componenti presso alcuni dei maggiori studi di Bologna (Scagliarini, Tasca studio, Gba studio srl, STS) rielaborate e riaggiornate sul campo al fine di creare uno specialismo di eccellenza da potere integrare adeguatamente con tutte quelle competenze, professionalità e figure che il progetto e la realizzazione dell'architettura richiedono. Lo studio si da una forma associata ufficiale nel 2012 anno nel quale si installa stabilmente presso via del Sostegno. Rp copre una serie di competenze centrali nel progetto e nella costruzione dell'architettura ricoprendo ruoli quali il coordinamento del progetto e dei progettisti, la progettazione architettonica, urbana e di interni, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza, la direzione artistica seguita passo passo. Lo studio integra le proprie competenze con una serie di collaborazioni consolidate con studi di ingegneria, impiantistica, servizi ambientali con i quali sviluppa tutti i passi necessari al soddisfacimento delle esigenze del cliente sia espresse che latenti mettendole continuamente in rapporto con quanto gravita attorno alla modifica di un aspetto così rilevante della vita pubblica e privata. Lo specialismo a servizio della rete di competenze e non la pretesa di coprire tutto lo spettro di professionalità coinvolte nel processo architettonico è quello in cui RP crede. La capacità di coordinamento, il confronto, il dialogo attraverso questa rete sono le strategie considerate vitali per il buon esito dell'architettura e sono le vie che RP cerca di perseguire e implementare in maniera costante. Da alcuni anni RP studio tramite i suoi membri, oltre ad essere iscrittti all’Ordine degli architetti di Bologna, è anche membro e fondatore dell’associazione GarBo Giovani architetti di Bologna, ricoprendo ruoli di rilevanza come quelli di Vicepresidenza e Presidenza .