Il progetto architettonico

è una "visione" ideale degli spazi del vivere quotidiano.

Colori, materiali, forme e luci nel progetto sono parte di un insieme organico che esprime un

modo di essere, il tuo.

Per far questo come architetto ti offro

la mia capacità creativa insieme alle mie conoscenze tecniche, in

accordo con il tuo esclusivo modo di

vivere.

SegnoMateria

Studio Alessandra Vellata Architetto