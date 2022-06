Lo studio opera nel settore dell'edilizia in campo progettuale con maturata esperienza derivante da 15 anni di lavoro anche in collaborazione con i più importanti studi della zona. Negli ultimi anni lo studio ha aperto lo sguardo verso le ultime disposizioni di legge in materia energetica, specializzandosi nella stesura di attestati di prestazione energetica e progetti di riqualificazione energetica. Allo scopo di fornire una copertura completa nell'iter progettuale-realizzativo, lo studio si avvale anche di professionisti esterni di alta competenza.

The studio works in the construction industry with experience in the field of design since from 15 years, also in collaboration with the most important studies in the area. In recent years the study open to the latest italian legal provisions in the energy field, specializing in the preparation of energy performance certificates and energy improvement projects. In order to provide complete coverage into project-realization, the study also makes use of external professionals of high competence.