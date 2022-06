Nadia Angeli e Matteo Brucoli fondano lo studio associato 'angeli e brucoli architetti' con sede a Faenza (RA) nel 2011. Lo studio si occupa di progettazione architettonica e urbana, disegno di interni e di elementi di arredo. L'interesse per il patrimonio edilizio esistente e per le nuove tecnologie legate all'efficienza energetica ha portato in questi anni a confrontarsi in particolare con il tema del recupero edilizio e dell'integrazione di impianti ad alta efficienza in strutture esistenti. Particolare attenzione è dedicata alla fase realizzativa e alla direzione lavori, nella convinzione che ogni buon progetto trovi il suo compimento solo nella costruzione. Lo studio ha al proprio attivo varie realizzazione sia in ambito residenziale che terziario e di servizi. Entrambi i soci fondatori si sono laureati nel 2004 presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Ferrara.