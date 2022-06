Lo studio tecnico DE BIASI opera prevalentemente nella provincia di Brindisi, ed in particolar modo nel comune di Carovigno svolgendo l’attività professionale dal 1976, ad opera del Geom. De Biasi Angelo affiancato dal 2008 dall'Arch. De Biasi Antonio a seguito del conseguimento della Laurea in Architettura presso la facoltà "G.D'annunzio" di Pescara

Negli anni lo studio ha sviluppato prevalentemente la progettazione architettonica relativa all'edilizia privata con particolare riguardo alle residenze e alle attività commerciali. Pertanto l’attività svolta dallo studio, per le significative competenze acquisite mediante esperienze dirette, oggi spazia in tutti i settori nonché in tutti i servizi ad esse correlati.

In merito lo studio si avvale di collaboratori sia interni che esterni specializzati nei vari campi ed in grado di rispondere ad ogni esigenza con puntualita', professionalita’ ed esperienza