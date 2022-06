¼ architecture + ¼ product design + ¼ communication + ¼ researching lab. Fondata da Paolo Emilio Bellisario, Cristian Cellini, Andrea Cingoli e Francesca Fontana, ZO_loft architecture & design è un “loft di servizi” per l’architettura e il design con due sedi operative in Italia, collegate in network con Francia e UK. ZO_loft nasce dalla volontà di applicare i contenuti delle proprie ricerche progettuali su i temi della mobilità, della sostenibilità e della flessibilità legati al mondo dell’architettura, del design e dello spazio urbano. ZO_loft persegue i suoi obiettivi progettando e gestendo il cambiamento, reinventando e ibridando funzioni, contaminando, palesando a volte un’apparente disgregazione funzionale. Dal 2011, ZO_loft collabora con il laboratorio urbano CityVision, con cui organizza e promuove workshops, lectures, urban researchs ed eventi collegati all’ architettura contemporanea. ZO_loft collabora anche con la Facoltà di Architettura dell’Università G. d’Annunzio di Pescara e con l’Istituto Quasar -Università del design di Roma. I loro lavori di architettura e i loro prodotti di design sono stati esposti, premiati e pubblicati in tutto il mondo.