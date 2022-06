Lo studio Massimo Guidotti architetto, con sede a Milano ed Ascoli Piceno, è un laboratorio multidisciplinare che esplora i campi dell’architettura, della pianificazione urbana e del design industriale, cercando di renderli permeabili alla contaminazione dell’arte.Avvalendosi della collaborazione di esperti in vari settori, Massimo Guidotti architetto combina la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione architettonica, con particolare attenzione alle tematiche energetiche ed ambientali, ad un’elevata conoscenza tecnica e professionalità.

Lo studio si occupa di edilizia residenziale privata, opere commerciali, industriali e pubbliche, strutture ricettive e di design industriale gestendo in maniera completa ed approfondita il processo di creazione, dall’ideazione al cantiere. Opera sul territorio nazionale ed internazionale seguendo con particolare attenzione i progetti di investitori immobiliari, proprietari di Hotel o retail shop sia per interventi di nuova costruzione che per quelli di ristrutturazione edilizia fino ad arrivare all’ideazione di progetti di branding per catene o nuovi format. Lo studio Guidotti offre un servizio di progettazione volto a rispondere alle vostre personali esigenze e che tenga conto della situazione contemporanea, combinando funzionalità ed estetica, qualità e giusto prezzo, in collaborazione con partners e artigiani locali, imprese e Pubblica Amministrazione.