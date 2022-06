Vi basterà sfogliare qualsiasi rivista di arredamento o le pagine di homify per capire quante e quali soluzioni di design per il bagno sono disponibili sul mercato. La scelta, dunque, non manca. Sta a voi ora orientarvi in questa meravigliosa giungla piena di idee moderne, suggerimenti classici o soluzioni eclettiche.

Quali sono le idee migliori per il design del bagno?

Se state pensando al design del vostro bagno è essenziale che prendiate in considerazione finiture, elementi a effetto, accessori, illuminazione e ogni altro dettaglio utile per far risaltare al massimo il look di questa stanza. Anche il colore è fondamentale: nei bagni moderni è il bianco a fare da padrone, magari accostato a tinte insolite, come il verde acido il blu e il rosso, o alle le tinte neutre. Nella scelta del colore delle pareti è importante considerare lo spazio a disposizione, l'illuminazione, naturale e artificiale, la possibilità di creare una parete a effetto e come abbinare la tonalità scelta ad altri elementi della stanza. Le ultime tendenze di design per il bagno parlano di linee stondate, spessori ultrasottili e indipendenza da scarichi con sanitari freestanding, in modo che tutto quello che non è design del bagno venga abilmente dissimulato. Anche lo stile spa, per realizzare piccoli santuari di benessere nella propria casa, sta diventando sempre più popolare come soluzione di design del bagno.

Che tipo di progetti di design del bagno posso realizzare?

Con la vostra creatività potrete pensare o ripensare il design del vostro bagno in mille modi diversi, facendovi magari aiutare da professionisti esperti del settore, come interior designer, idraulici e fornitori di arredo bagno, che sapranno mettere a disposizione il loro know-how per il design del vostro bagno. Ad esempio per chi di spazio ne ha veramente poco, sono disponibili soluzioni di design per bagni piccoli, come mobili e arredi da bagno salva-spazio, lavabi compatti, armadietti, piccole vasche da bagno e lavandini a parete. Chi invece ha la fortuna di disporre di un ambiente più grande può ad esempio valutare l'installazione di ante in vetro a soffitto per realizzare una doccia walk-in o addirittura magari realizzare una stanza dedicata alla doccia. Non dimenticate poi l’importanza delle soluzioni di contenimento, che devono essere quanto più efficienti per contribuire a creare un ambiente rilassante e ordinato.

Come posso trovare idee per il design del bagno?

Homify è un pozzo di idee di facile consultazione, uno strumento semplicissimo da utilizzare per raccogliere un sacco di spunti e modelli di design per il bagno. Gli esperti di homify forniscono suggerimenti e le soluzioni migliori su tutto ciò che è necessario sapere per il design del vostro bagno.