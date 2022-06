La lussureggiante bellezza di un prato verde invita al relax e parla già da sola di pace e vacanza. Ecco perché è importante saper valorizzare e preservare il vostro spazio verde, che si tratti di un grande parco o di un piccolo giardino condominiale. E la cura del prato è il primo passo in questa direzione.

Quali sono le idee migliori per la cura del prato?

La pace che un prato verde trasmette, unita all’ombra rilassante di alberi alti e frondosi e il profumo dei fiori possono trasformare un semplice edificio in una casa. Qualsiasi struttura, bella o meno che sia, quando è circondata da un prato ben curato, attrae i nostri sensi e ce la fa vedere sotto altri occhi. Ma perché un giardino sia lo spazio idilliaco e riposante che abbiamo appena descritto è importante che la cura del prato sia effettuata in modo attento e diligente, in modo che, al contrario di quanto recita il proverbio, “l’erba del vicino non sia sempre più verde”. Innanzitutto non dimenticate di effettuare un taglio regolare, che infittisce il prato ma che ne sottrae anche nutrimento: per questo, dall'inizio della primavera, è necessario concimare il prato ogni quattro, cinque settimane. Se poi desiderate un prato rigoglioso e verde per tutta l'estate, l'irrigazione è essenziale: oggi sono disponibili irrigatori automatici in grado di sollevarvi anche da questa fatica.

Come posso effettuare la cura del prato?

La cura del prato e di un giardino in generale può essere un hobby e un piacere, ma non per tutti. Se rientrate in quest’ultima categoria, valutate la possibilità di avvalervi di un giardiniere: per lui prendersi cura di spazi verdi e supportarvi con le sue competenze, conoscenze e consigli di giardinaggio è non solo un lavoro, ma spesso anche una passione. Non mancate di esporgli le vostre esigenze e desiderata: ad esempio, se volete che sia effettuata una cura del prato sostenibile o biologica, verificate che il vostro giardiniere conosca tali metodi, chiedendogli subito come pensa di prevenire e combattere erbacce e parassiti, o che tipo di fertilizzanti userà.

Come posso trovare idee per la cura del prato?

