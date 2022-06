La cucina è la stanza attorno alla quale ruota la vita familiare: qui, oltre a preparare colazioni, pranzi e cene, ci si ritrova per consumare i pasti insieme, si parla e ci si incontra durante la giornata. Per questo la cucina dev’essere un luogo particolarmente curato, in cui tutto è fatto secondo i vostri gusti e le vostre esigenze. È il caso, questo, delle cucine su misura.

Quali sono le idee migliori per cucine su misura?

Le cucine su misura sono sempre le soluzioni ideali, perché permettono di ottimizzare qualsiasi spazio e metterlo a servizio di chi vi abita. Se ad esempio lo spazio che avete a disposizione è particolarmente ridotto, i progetti di cucine su misura sono in grado di trasformare un ambiente ristretto in una cucina ideale, traendo vantaggio da ogni minimo angolo: di grande tendenza in questi casi sono i lavelli ad angolo, perfette idee salva spazio per gli ambienti più sacrificati. Se la vostra ispirazione per la vostra cucina su misura è moderna, allora adottate un elemento versatile e funzionale come l’isola, che può includere piano cottura, tavolo da pranzo o da bar, e diventare il punto focale di tutta la cucina. Lasciate spazio a materiali avveniristici ed essenziali come l’acciaio inox, protagonista di ogni cucina su misura moderna, e puntate su elettrodomestici modernissimi, come piani di cottura a induzione, planetarie, frigoriferi, lasciati bene in vista per diventare protagonisti dello spazio.

Come posso realizzare cucine su misura?

Nei cataloghi dei grandi brand di cucine e online le idee e gli spunti non mancano. Una volta che avrete scelto lo stile che fa per voi, che si tratti di cucine su misura moderne, o cucine su misura classiche, o ancora cucine su misura rustiche, non dovrete far altro che far volare la vostra creatività e utilizzare il vostro senso pratico. Un buon consiglio poi è anche quello di tenere sempre d’occhio il budget: sarà lui a dettare, insieme ai vostro gusti, le scelte da fare per la vostra cucina su misura.

Come posso trovare idee per cucine su misura?

Lasciatevi guidare da homify nella realizzazione della vostra cucina su misura: qui potrete farvi ispirare dalle idee di design proposte, oltre a valutare di avvalervi di un designer di cucine, che si rivelerà un aiuto essenziale in questo senso. Questo esperto sarà in grado di guidarvi, incanalando le vostre idee e i vostri gusti con l’esperienza e la pratica sul campo acquisita in anni di lavoro.