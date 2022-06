La cucina ormai non è più solo la stanza in cui si preparano i pasti, ma anche un luogo in cui sentirsi a proprio agio in un ambiente intimo ma insieme dedicato alla socialità, che deve essere pensato secondo criteri di design all’avanguardia, con attenzione ai dettagli e tenendo come obiettivo il massimo livello di confort. Ecco perché le cucine di lusso stanno sempre prendendo più piede nelle nostre case.

Quali sono le idee migliori per cucine di lusso?

Il vostro obiettivo dev’essere quello di realizzare cucine di lusso belle, funzionali ed efficienti che seguono in tutto e per tutto la vostra idea progettuale. Le ispirazioni più moderne per cucine di lusso sono innumerevoli e soddisfano davvero tutti i gusti. Per la vostra cucina di lusso puntate sulla qualità, negli elettrodomestici e nelle finiture: è quella a fare la differenza, lo stile non è poi così importante. Per i colori optate per i toni più caldi del metallo, come il rame e l’ottone: un ritorno alla tradizione delle vecchie e confortevoli cucine di una volta, che la richiamano anche solo nei dettagli come i pomelli, accessori, finiture o cappe. Ancora una volta al passato si rifa la tendenza ad avvalersi di materiali naturali, come travi a vista al soffitto o mattoni alle pareti, perfetti per cucine di lusso rustiche. Mentre il bianco e nero erano tonalità di gran moda gli anni scorsi, oggi si punta sul colore per le cucine di lusso: provate con il blu, da adottare su mobili e rivestimenti, o magari su una parete a effetto.

Come posso realizzare cucine di lusso?

Le idee online e offline non mancano, ma per creare cucine di lusso perfette e curate in ogni minimo dettaglio l’aiuto di un designer di cucine è quello che ci vuole: sarà lui a progettare la disposizione, l'ergonomia e la funzionalità di una cucina secondo le vostre esigenze abitative o a fornirvi consigli pratici e suggerimenti estetici durante tutti i lavori.

Come posso trovare idee per cucine di lusso?

Provate a dare un'occhiata ai temi di design proposti da homify o alle varie soluzione per cucine di lusso che vi offriamo. Gli spunti sono davvero tantissimi, dalle cucine di lusso in stile più tradizionale per famiglie numerose alle cucine di lusso di design ultra moderno. Il sito è anche estremamente efficace nella ricerca dei miglior designer di cucine più vicini a voi.