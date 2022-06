Anche se le ultime tendenze per la cucina puntano sulle tonalità vivaci, la cucina bianca non passa mai di moda: è una tradizione elegante e senza tempo, che rende l’ambiente più luminoso e fa sembrare la stanza più grande.

Quali sono le idee migliori per una cucina bianca?

Il total white in cucina è un trend che continua e si rinnova, perché si adatta a tutti gli stili e temi di arredo, e riesce a inondare di luce anche gli ambienti più piccoli e sacrificati. Per la vostra cucina bianca puntate quindi sulle superficie chiarissime e levigate, senza maniglie, in modo da rendere tutta la stanza più pulita ed essenziale. Il bianco, in tutte le sue tonalità – panna, crema, avorio, latte – deve essere il protagonista di ogni elemento base della cucina, dalla cappa alla barra portaaccessori, dai pani di lavoro alle mensole a giorno. Gli utensili e gli accessori per la tavola possono invece dare un tocco di colore alla stanza, come elementi in legno possono scaldare un po’ l’ambiente. Per le pareti un bel grigio intenso può essere un perfetto colore di sfondo in grado di far risaltare con classe il candore della vostra cucina bianca, così come un pavimento contrasto, in una tinta scura oppure squillante e vivace. Fattore fondamentale è anche l’illuminazione. Se state progettando una cucina bianca moderna optate per la luce fredda a LED, convogliata da luci a incasso, plafoniere moderne, faretti da parete e luci automatiche all’interno di sportelli e cassetti.

Come posso realizzare una cucina bianca?

Quando si progetta una cucina bianca è importante trovare il dettaglio di stile per renderla unica. Su homify questo è facilissimo e lo potrete fare stando seduti comodamente sul vostro divano, selezionando gli spunti presenti nel portale e aggiungendoli con un solo click al vostro “libro delle idee”, una sezione dedicata a voi, in cui potrete raccogliere tutte le ispirazioni per realizzare la vostra perfetta cucina bianca. Se poi volete andare sul sicuro, rivolgetevi a un designer di cucine, che saprà guidarvi passo dopo passo dalla fase di progettazione, al rapporto con idraulici, elettricisti e fornitori, fino alla scelta degli arredi e degli elettrodomestici.

Come posso trovare idee per una cucina bianca?

Homify è il posto giusto in cui cercare le migliori idee per la realizzazione di una cucina bianca. Nella directory esperti di homify potrete poi anche trovare il designer di cucine che fa per voi, selezionandolo per area geografica, oppure per competenze specialistiche.