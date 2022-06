La case prefabbricate stanno diventando una scelta sempre più popolare per varie ragioni. Una casa prefabbricata è sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico, oltre a essere disponibile in tempi davvero brevi. Cerchiamo di saperne di più.

Quali sono le idee migliori per una casa prefabbricata?

Una casa prefabbricata è una valida alternativa alle classiche case realizzate in cemento e mattoni e offre dei vantaggi non da sottovalutare. La sua struttura può essere ricavata da un modulo o da un container vuoto e gode di un plus importante: quello di poter essere personalizzata a piacimento. Tra i vari tipi in commercio, le case in legno hanno un ottimo rapporto qualità prezzo. Offrono un ambiente più sano per chi ci abita dato che in una casa prefabbricata in legno si verifica una forte riduzione di muffe, umidità e batteri: è una soluzione ottimale dunque per chi soffre di asma o altre allergie. Un altro fattore positivo è l’isolamento termico che una casa prefabbricata in legno offre d’estate, quando le proprietà di questo materiale riescono a regolare la quantità di umidità all’interno della casa, e nei mesi invernali, quando entra in gioco la sua bassa conducibilità termica, che permette di mantenere la temperatura creata dal riscaldamento. Grazie alla loro struttura robusta ma flessibile le case prefabbricate sono antisismiche: possono assorbire una scossa di terremoto pari al settimo grado della scala Mercalli, quindi sono più sicure di quelle tradizionali.

Come posso realizzare una casa prefabbricata?

I tempi di costruzione per una casa prefabbricata sono di gran lunga inferiori a quelli necessari per l’allestimento di una casa in cemento e mattoni. Questo significa non doversi accollare i costi di una nutrita manodopera e dover attendere molto meno per la consegna della propria abitazione. Esistono ditte specializzate in grado di fornirvi un servizio chiavi in mano per una casa prefabbricata duratura e con un’ampia garanzia: alcune di essere offrono case prefabbricate con una durata minima di 100 anni! È inoltre importante informarsi in anticipo sui vari permessi da richiedere al proprio comune di residenza, in modo da espletare tutte le pratiche burocratiche e poter iniziare a scegliere la casa prefabbricata che fa al caso vostro con la massima tranquillità.

Come posso trovare idee per una casa prefabbricata?

Potete ideare la casa prefabbricata che fa per voi su homify: qui è disponibile una funzione particolarmente pratica, il libro delle idee, che vi permette di ricercare e salvare tutti gli spunti e i suggerimenti che vi hanno colpito per personalizzare la vostra casa prefabbricata con gusto e creatività.