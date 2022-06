Quanto sia dispendioso e lungo costruire una casa dalle fondamenta è un fatto ben noto, ragion per cui molti desistono dall’idea di edificare la propria casa, adattandosi magari all’acquisto o all’affitto di un immobile preesistente. L’idea della casa modulare nasce proprio dall’esigenza di ammortizzare i tempi e i costi di costruzione, realizzando case con dei componenti precostruiti, dei moduli, appunto, che possono essere montati in tempi più brevi e con dei costi contenuti. La casa modulare è quindi una casa prefabbricata, anche se, si noti bene, non tutte le case prefabbricate sono modulari.

Quali sono le idee migliori per una casa modulare?

Il bello di una casa modulare è poterla ampiamente personalizzare attraverso la scelta dei colori, dei materiali e delle finiture, dotandola di elementi aggiuntivi più o meno sofisticati. Molte case modulari recentemente realizzate poi puntano sull'eco sostenibilità e vengono pertanto dotate di pannelli fotovoltaici sul tetto. In questi casi è importante che sia effettuato un controllo dell'efficienza energetica, cosa realizzabile, ad esempio, dotato finestre e vetrate di doppi o tripli vetri per renderla termicamente isolata rispetto all’ambiente circostante. La tipologia più diffusa di casa modulare è a un piano, ma possono anche essere a due, a seconda delle esigenze del cliente. Il legno è il materiale più diffuso, per le sue caratteristiche di economicità e facilità di lavorazione, oltre alle sue proprietà di isolamento termico, in grado di regolare la quantità di umidità nella casa modulare.

Come posso realizzare una casa modulare?

La casa modulare è ancora una modalità di costruzione di case poco diffusa in Italia, che invece ha già preso piede nei paesi anglosassoni, in particolare Stati Uniti e Canada. Quando si decide di costruire una casa modulare l’azienda produttrice invia il modulo base direttamente nel luogo in cui il futuro proprietario ha deciso di comporre la sua casa modulare. Il bello della casa modulare è che in seconda battuta il proprietario potrà scegliere e programmare come e quando aggiungere nuovi moduli alla propria casa modulare. Il principio della casa modulare può anche adattarsi a una casa edificata tradizionalmente: potrete infatti contattare delle imprese edili per aggiungere elementi modulari al vostro progetto di costruzione. Si tratta di prodotti in serie ma di alta qualità e rappresentano un’ottima alternativa alle case interamente costruite con materiale personalizzato.

Come posso trovare idee per una casa modulare?

