Una casa bifamiliare è un'ottima alternativa a una casa unifamiliare, la scelta perfetta se si desidera riunire più famiglie sotto un tetto e godere di vari benefici, economici, ma non solo.

Quali sono i vantaggi di una casa bifamiliare?

Una casa bifamiliare è un'ottima soluzione per diversi motivi. Innanzitutto offre il vantaggio di darvi un'indipendenza e un confort quasi pari a quelli offerti da una casa unifamiliare indipendente, dimezzando i prezzi dell’acquisto del terreno. Inoltre, grazie alle minori dimensioni del terreno da comprare e all'utilizzo condiviso degli impianti (come quello di riscaldamento), i costi di costruzione e manutenzione sono decisamente più bassi rispetto a quelli di una casa unifamiliare: più di un appartamento in condominio e meno di una villetta a schiera. Non dimentichiamo poi che una casa bifamiliare offre il plus di vivere porta a porta con conoscenti, amici o familiari: avrete così sempre qualcuno accanto su cui poter contare in ogni occasione e con cui poter condividere bei momenti in compagnia. Senza contare che non dovrete gestire rapporti spesso complicati con numerosi condomini e, anche nel caso in cui il vostro vicino non sia un parente o un amico, dovrete intrattenere relazioni con una sola persona invece che con varie decine.

Come posso realizzare una casa bifamiliare?

Un progetto importante come quello di realizzare una casa bifamiliare deve essere attentamente ponderato e studiato. Se state per costruire la vostra casa bifamiliare insieme a un amico o un parente iniziate con il raccogliere idee e spunti insieme, che saranno preziosi in fase di progettazione. In questi casi il supporto di esperti non ha prezzo. Sono tante le figure professionali che potranno esservi utili: tra queste un imprenditore edile, che lavorerà in collaborazione con l'architetto e con il vostro team di progettazione per tradurre i vostri progetti dalla carta al cemento; un pavimentista, che potrà darvi una consulenza e realizzare per voi i rivestimenti per pavimenti più adatti alle vostre esigenze; un idraulico, che vi fornirà soluzioni relative alla gestione dell’acqua e delle tubature all’interno e all’esterno della vostra abitazione; un elettricista, che farà in modo che la vostra casa abbia un cablaggio corretto ed efficiente in ogni stanza e si assicurerà così che sia sicura e che non si verifichino cortocircuiti.

Come posso trovare idee per una casa bifamiliare?

La directory di homify vi renderà più semplice la ricerca degli esperti del settore casa con le competenze necessarie per realizzare la casa bifamiliare che avete sempre sognato, oltre a proporvi suggerimenti, spunti e idee originali per l’arredamento della vostra abitazione.