Negli ultimi anni il bagno si è trasformato dalla stanza in cui passare giusto il tempo da dedicare all’igiene quotidiana, a una stanza in cui godere del massimo relax e scrollarsi di dosso le fatiche e lo stress lavorativo. Per questo si stanno facendo largo sempre di più i bagni di lusso, soluzioni moderne o con tocchi classici e senza tempo in grado di svoltare anche le giornate no grazie all’atmosfera elegante e rilassante che vi si respira.

Quali sono le idee migliori per bagni di lusso?

Ci si può davvero sbizzarrire nel raccogliere e sviluppare idee per bagni di lusso. Iniziando dalla vasca da bagno, che dev’essere rigorosamente di lusso come le versioni freestanding, in grado di valorizzare tutto il design del bagno. Per la doccia le soluzioni walk-in con vetro a soffitto sono all’ultimo grido, insieme ai modelli più scenografici a cascata o dotati di idromassaggio, elementi essenziali nei bagni di lusso. Un altro aspetto dei bagni di lusso che attrae particolarmente l’attenzione sono le piastrelle con pattern decorativi che danno la possibilità di creare trame, motivi o dettagli ornamentali. Lo stile eco-friendly è molto in voga: scegliete dunque le piastrelle in materiali naturali, come l’ardesia, o a effetto naturale per il pavimento. Per quest’ultimo potete prendere in considerazione l'installazione di un riscaldamento a pavimento per intiepidire piacevolmente le piastrelle e introdurre un ulteriore upgrade di lusso, ricreando anche l’atmosfera piacevole di una spa. Anche i piccoli dettagli, come i ganci per gli accappatoi, le lampade e i porta carta igienica possono fare la differenza nell’effetto d’insieme della stanza: utilizzate accessori cromati come rubinetti in rame, bronzo o oro per dare un tocco in più al vostro bagno di lusso. Fattori come la luce e il colore sono anch’essi essenziali: largo a grandi e ampie finestre che riempiono i bagni di lusso di luce naturale e fanno risaltare pareti a effetto, magari dipinte in tonalità vivaci, come blu o rosso.

Come posso realizzare dei bagni di lusso?

Non esitate ad avvalervi di un bravo interior designer specializzato in bagni di lusso per realizzare il vostro. Saprà guidarvi passo dopo passo nella scelta della giusta disposizione dei sanitari, dei colori da adottare, di arredi, accessori, piastrelle, oltre a coordinare il lavoro di idraulici, elettricisti, piastrellisti e pavimentisti. Nulla può essere lasciato al caso quando si tratta di perfetti bagni di lusso.

Come posso trovare idee per bagni di lusso?

Date un'occhiata ai design proposti su homify per trovare idee sugli elementi che si sposano bene insieme e che sono più adatti a bagni di lusso. Troverete inoltre anche moltissimi contatti dei migliori esperti in questo settore.