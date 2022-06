Sono finiti i tempi in cui l’arredo di un giardino consisteva nel metter fuori qualche vecchio tavolo, delle sedie di plastica scolorite e un ombrellone che aveva senz’altro visto tempi migliori. Oggi i confini tra indoor e outdoor sono sempre più sfumati, tanto che l’arredo da giardino diventa curato ai minimi dettagli, tanto da trasformare il vostro giardino in un salotto all’aria aperta.

Quali sono le migliori idee di arredo da giardino?

Oggi sono davvero tantissimi i modi per rendere più elegante l’arredo del vostro giardino. Basterà un po’ di creatività e un pizzico di eleganza e non sarà difficile realizzare un piccolo paradiso nel verde per il vostro relax. Le opzioni di arredo da giardino sono davvero innumerevoli. Per quanto riguarda i materiali, ad esempio, avrete l’imbarazzo della scelta: dai classici alluminio e plastica al teak o anche altri tipi di legni pregiati. Per un arredo da giardino che strizza l’occhio al trend del momento optate per trame più o meno colorate o nelle tonalità ecru: reti prese in prestito dalla pesca, cime da vela, corde naturali hanno fatto la loro comparsa negli ultimi anni come perfetti elementi di arredo da giardino. Per selezionare le soluzioni che fanno al caso vostro pensate a quanto spesso usate il giardino e com’è generalmente il clima nella vostra città. In generale, delle ottime proposte per gli imbottiti sono i tessuti tecnici, realizzati per resistere alle intemperie e che quindi non devono essere tenuti in magazzino durante i mesi invernali o quando piove. Allo stesso modo anche mobili e accessori d’arredo per il giardino offrono rivestimenti e rifiniture raffinate pur essendo a prova di pioggia e sole.

Come posso realizzare il mio arredo da giardino?

Una volta raccolte le idee per l’arredo del vostro giardino, sempre in base alle esigenze vostre e della vostra famiglia, alle dimensioni e alle caratteristiche del vostro giardino e alle condizioni meteorologiche, non sarà difficile realizzare il vostro progetto di design per il giardino. Chi si sentisse poco portato per tener conto di tutte le variabili elencate può valutare di avvalersi di un designer specializzato in giardini, che saprà dare ottimi consigli anche per l’arredo da giardino.

Come posso trovare idee per l’arredo da giardino?

Homify è pronta a soddisfare qualsiasi esigenza legata all’arredo da giardino, non solo proponendo tantissime idee e spunti sul tema, ma anche fornendovi un elenco dei migliori esperti del settore nella vostra città.