Tutti desiderano un appartamento bellissimo e lussuoso: realizzarlo tutto in stile, poi, è il sogno di ogni proprietario. Sappiate che non è difficile ideare l’arredamento casa perfetto per voi, vi basterà avere la giusta ispirazione.

Quali sono le migliori idee di arredamento casa?

Fatevi sempre guidare dal vostro senso dello stile mentre siete alla ricerca di idee di arredo per la vostra casa. Ad esempio, se siete alla ricerca di uno stile di design contemporaneo, le linee moderne ed essenziali sono la soluzione più appropriata, mentre le decorazioni floreali, i colori caldi e i materiali naturali sono le scelte perfette se desiderate dare alla vostra abitazione un look romantico. Un buon modo per cominciare allora è scegliere lo stile di arredamento casa che fa per voi.

Quali idee di arredamento casa posso realizzare?

Preferite realizzare tutta la casa nel medesimo stile, o magari adottare una decorazione classica per il salotto e una più minimalista per la camera da letto? Tutto dipende dai vostri gusti e dalle vostre preferenze in tema di arredo. Un’ottima soluzione può essere quella di adottare un mix di moderno e tradizionale, che funziona alla perfezione, ad esempio, per una stanza come il salotto. Inserire un mobile antico non significa necessariamente rinunciare a uno stile contemporaneo, basta dosare attentamente colori e finiture. Dipingete le pareti con stucco spatolato di un colore naturale, utilizzate per il pavimento un parquet a tonalità calde e scegliete un divano in pelle chiaro, cui abbinare un tavolino in stile negli stessi toni. Per i sistemi di illuminazione optate per un lampadario a cascata trasparente in cristallo di Boemia, che darà una luce diffusa giocando coi riflessi dei pendenti; poi scegliete soprammobili con finiture metalliche e quadri di arte astratta alle pareti. Il risultato sarà una stanza in cui tutti gli elementi si equilibrano e dove il vostro mobile d’epoca sarà l’elemento d’effetto, che crea un piacevole, ma delicatissimo contrasto nel vostro arredamento casa. Non dimenticate che la vostra casa riflette la vostra personalità e tutto, dalla scelta dei mobili agli elementi di arredo, parla molto di ciò che siete.

Come posso trovare idee di arredamento casa ?

C’è tutto un mondo di spunti e idee di design intorno a noi che non aspettano altro che di essere colti e le fonti possono essere le più disparate: riviste di arredo, siti web dedicati, cataloghi, blog, negozi di mobili. Anche una semplice visita in casa di parenti o amici può fare la differenza. Basta tenere sempre gli occhi aperti ed essere ricettivi alle idee di arredamento casa che ci arrivano da ogni parte. Fatevi aiutare da homify, che vi offre un metodo semplice per visionare un’ampia gamma di idee di arredamento casa, soluzioni di design e mobili.